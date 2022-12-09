180 طالباً وطالبة من «اقتصاد جامعة الإمارات» يعرضون مشاريع التخرج

العين (الاتحاد)

نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، معرضاً لمشاريع التخرج الطلابية بمشاركة 180 طالباً وطالبة ولمدة أربعة أيام، قدّموا خلاله أكثر من 60 مشروعاً تتضمن طرحاً لبعض المشاريع والمبادرات التي شارك فيها الطلاب خلال فترة التدريب، وذلك بحضور الدكتور محمد ماضي، عميد الكلية، والدكتور راشد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس. وقد زار المعرض عدد من ممثلي المؤسسات المشاركة وأولياء أمور الطلبة المشاركين وطلاب وطالبات الجامعة.

وقال الدكتور محمد ماضي: «يعتبر التدريب العملي جزءاً لا يتجزأ من الخطة الدراسية للطالب، وهو تطبيق للمعارف النظرية يهدف إلى صقل مهارات الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة فنية وإدارية وسلوكية، وهو نقطة تحوّل وانطلاق نحو سوق العمل». وقدّم العميد التهنئة للطلبة على الجهد الذي بذلوه خلال فترة التدريب وسنوات الدراسة، مؤكداً على دورهم في عكس الصورة المشرقة والحضارية لطلبة جامعة الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية وخططهم المستقبلية. وأشار الدكتور راشد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، إلى أن الكلية تهدف من خلال إقامة هذا المعرض إلى إبراز النتاج التعليمي استكمالاً لمساقات التخرج المعتمدة ولإتاحة الفرصة للطلبة المتدربين لمشاركة خبراتهم مع مختلف طلبة وموظفي الجامعة. حيث يتوجب على الطالب التدرّب لمدة لا تقل عن 12 أسبوعاً في إحدى المؤسسات المعتمدة في الدولة وفي مجال تخصّصه العلمي والاستفادة القصوى من هذه المرحلة لصقل مهاراته وخبراته.