السبت 10 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

180 طالباً وطالبة من «اقتصاد جامعة الإمارات» يعرضون مشاريع التخرج

خلال عرض مشاريع التخرج (من المصدر)
10 ديسمبر 2022 02:20

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ورش عمل لشرح استراتيجية مراكز تطوير منتخبات المناطق
إعلان الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، معرضاً لمشاريع التخرج الطلابية بمشاركة 180 طالباً وطالبة ولمدة أربعة أيام، قدّموا خلاله أكثر من 60 مشروعاً تتضمن طرحاً لبعض المشاريع والمبادرات التي شارك فيها الطلاب خلال فترة التدريب، وذلك بحضور الدكتور محمد ماضي، عميد الكلية، والدكتور راشد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس. وقد زار المعرض عدد من ممثلي المؤسسات المشاركة وأولياء أمور الطلبة المشاركين وطلاب وطالبات الجامعة. 
وقال الدكتور محمد ماضي: «يعتبر التدريب العملي جزءاً لا يتجزأ من الخطة الدراسية للطالب، وهو تطبيق للمعارف النظرية يهدف إلى صقل مهارات الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة فنية وإدارية وسلوكية، وهو نقطة تحوّل وانطلاق نحو سوق العمل». وقدّم العميد التهنئة للطلبة على الجهد الذي بذلوه خلال فترة التدريب وسنوات الدراسة، مؤكداً على دورهم في عكس الصورة المشرقة والحضارية لطلبة جامعة الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية وخططهم المستقبلية. وأشار الدكتور راشد الزحمي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، إلى أن الكلية تهدف من خلال إقامة هذا المعرض إلى إبراز النتاج التعليمي استكمالاً لمساقات التخرج المعتمدة ولإتاحة الفرصة للطلبة المتدربين لمشاركة خبراتهم مع مختلف طلبة وموظفي الجامعة. حيث يتوجب على الطالب التدرّب لمدة لا تقل عن 12 أسبوعاً في إحدى المؤسسات المعتمدة في الدولة وفي مجال تخصّصه العلمي والاستفادة القصوى من هذه المرحلة لصقل مهاراته وخبراته.

جامعة الإمارات
الإمارات
كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:47
توقيع المذكرة بحضور فاهم القاسمي وناتالي كينيدي
ثقافة
مذكرة تفاهم بين «الرابطة الفرنسية بالشارقة» و«ليسيه فرانسيس الدولية»
اليوم 17:41
رئيس الوزراء العراقي يحضر احتفالية ذكرى النصر على داعش
عربي ودولي
العراق يخلّد ذكرى إعلان النصر على داعش
اليوم 17:32
بيليه يدعم نيمار
الرياضي
بيليه يدعم نيمار
اليوم 17:19
يورغ لانغه في منطقة الساحل (أرشيفية)
عربي ودولي
الإفراج عن أوروبي محتجز في الساحل الأفريقي منذ سنوات
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©