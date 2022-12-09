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مشاركة إماراتية في منتدى «مراكش البرلماني الاقتصادي»

عائشة الملا متحدثة في المنتدى (من المصدر)
10 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت عائشة محمد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في جلسة «الأخطار التي تهدد أمن الطاقة: ضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ»، ضمن أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج المنعقد في المملكة المغربية.
وقالت عائشة الملا في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية «لعل التغير المناخي يشكل تهديداً قوياً بعيد المدى لشعوب ومجتمعات العالم، خاصة في ظل التغيرات السلبية والمؤثرة على حياه البشرية وكوكب الأرض، فهناك أعداد كبيرة تموت سنوياً بفعل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى 20% من أنواع الحياة البحرية مهددة بالانقراض».
وأشارت إلى أن «غالبية الآثار العكسية للتغير المناخي تعاني منها المجتمعات الفقيرة، وذات الدخل المنخفض حول العالم، سيما أن هناك أكثر من 50 دولة نامية في العالم لا تعد مسؤولة عن أكثر من 1% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومن ثم أصبح هناك ضرورة ملحة للتحول إلى الطاقة النظيفة وبذل الجهود الممكنة لوقف الاحتباس الحراري».
وقالت «سيكون مؤتمر كوب 28 الذي سيعقد في دولة الإمارات في 17 نوفمبر 2023 فرصة حقيقية للتغلب على العقبات والتحديات كافة التي تواجه العالم في طرح حلول حازمة ونهائية لتمثيل هذا الخطر»، مؤكدة أهمية دور البرلمانات في التصدي لهذه الظاهرة مما يتطلب الإسراع في إعداد دراسة التشريعات اللازمة لكل دولة وفق مقتضياتها الدستورية والقانونية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وحث الحكومات على تحقيق بنود اتفاقية باريس، وما تم التوصل إليه في قمة المناخ كوب 27 التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أهمية دور الرقابة البرلمانية على السياسات والاستراتيجيات الحكومية في هذا الشأن.

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كما شاركت الدكتورة هند حميد العليلي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في جلسة «التغلب على العقبات والفجوة الرقمية ومساهمة اللوجستيات والذكاء الاصطناعي وتدابير تسهيل التجارة والاستثمار»، ضمن أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج المنعقد في المملكة المغربية.

عائشة الملا
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