تفاهم بين «الإمارات للدراسات» و«أدنيك»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بهدف تعزيز تعاونهما في مجال الترويج للمؤتمرات على المستويين المحلي والعالمي، ودعم المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بجذب الزوار والمشاركين والرعاة في الفعاليات المختلفة التي ينظمها كل منهما.

وقّع المذكرة بمقر المركز في أبوظبي، الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام المركز، وعن «أدنيك» حميد مطر سالم الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة.

ورحّب الدكتور النعيمي بوفد الشركة، الذي ترأسه الظاهري، مؤكّداً الدور الكبير الذي تلعبه «أدنيك» في مجال تطوير قطاع سياحة الأعمال في إمارة أبوظبي، ودعم أهدافها بالتحوّل إلى وجهة رائدة لفعاليات وملتقيات الأعمال، بغية الوصول إلى تحقيق مستهدفاتها في التنمية الشاملة والمستدامة.