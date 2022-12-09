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«العالمية للخدمات الإنسانية» تكرّم «تريندز»

عوض البريكي يتسلم التكريم من سابا (من المصدر)
10 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» في دبي، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، كأول مركز بحثي مستقل في المنطقة، تقديرًا لدوره العالمي المتميز وجهوده البحثية الداعمة للعمل الإنساني العالمي، مثمنة دوره في المجالات البحثية واستطلاعات الرأي، وتوظيفها لتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المهتمين والخبراء والأكاديميين.
جاء ذلك في حفل أقامته المدينة في مقرها بدبي، حيث كرم جوسيببي سابا، المدير التنفيذي للمدينة، مركز تريندز ممثلًا بوفده برئاسة عوض البريكي رئيس قطاع «تريندز جلوبال»، وحضور محمد السالمي رئيس قطاع التدريب والتطوير المستمر بالمركز.
وأشاد سابا بمركز تريندز ودوره ورؤيته التي تستشرف المستقبل بالمعرفة، بما يدعم عمل المؤسسة الإنسانية العالمية وغيرها من الجهات بالبحوث والدراسات التي تنير لها الطريق وتساعدها في مواجهة التحديات ووضع حلول لها.
وأعرب المسؤول الدولي عن سعادته بتعاون المؤسسة مع «تريندز» لما له من سمعة بحثية عالمية، جعلت منه جسراً بارزاً للتواصل المعرفي، إقليميًا وعالميًا.
بدوره أعرب عوض البريكي عن تقديره لهذه اللفتة التكريمية من «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية»، موضحًا أن مركز تريندز أخذ على عاتقة دعم البحث العلمي وتوفيره لكل الجهات بما يحقق الأهداف المشتركة وينشر قيم التعاون والتعايش والإخاء الإنساني.

دبي
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مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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