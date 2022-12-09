تفاهم بين «أبوظبي للزراعة» و«محمد بن حم الخيرية»

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن حم الخيرية، لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع أطر العمل الرئيسة، والتنسيق في مختلف المجالات الفنية، والاستفادة من الخبرات التراكمية لدى كل من الطرفين، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنمية القدرات الفنية لموظفي ومنتسبي الطرفين.

وقع المذكرة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن حم الخيرية.

وقال الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم الجهود التي تقوم بها القيادة الرشيدة فيما يخص ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر، حيث شهدت الإمارات خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف خفض معدلات هدر المواد الغذائية من خلال نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين جميع أفراد المجتمع».

وأضاف: «نتطلع من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى إحداث نقلة نوعية في جهودنا المشتركة، للحد من الآثار الاقتصادية والبيئية الناجمة عن هدر الغذاء، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، وتبادل الخبرات والأفكار للوصول إلى برامج عمل مشتركة في هذا المجال، وتبني أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة والحد من الفاقد من الغذاء، وإيجاد الحلول المبتكرة لإعادة التدوير».

وأعرب سعيد البحري العامري عن امتنانه وتقديره للقائمين على مؤسسة محمد بن حم الخيرية التي تسعى بشكل مستمر من خلال الفعاليات والمبادرات الإنسانية، للمساهمة في ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الغذاء.