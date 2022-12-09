السبت 10 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد كوري يطلع على تجربة «الوطني للأرصاد»

الوفد الكوري خلال الزيارة (من المصدر)
10 ديسمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ورش عمل لشرح استراتيجية مراكز تطوير منتخبات المناطق
إعلان الفائزين بجائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات

استقبل المركز الوطني للأرصاد وفداً رسمياً من المعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا الجنوبية، يضم نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء المتخصصين في مجال علوم الأرصاد والاستمطار وتعديل الطقس، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على المشاريع البحثية الفائزة بمنحة البرنامج الذي يعد منصة عالمية لتعزيز علوم وتقنيات الاستمطار لمواجهة تحديات شح المياه، واستدامة موارد المياه العذبة على مستوى العالم.
وشهدت الزيارة مناقشات مع فريق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار حول أبرز المستجدات والبحوث العلمية الحاصلة على منحة البرنامج خلال دوراته الأربع الماضية، والاستعدادات للدورة الخامسة المقبلة التي تركز على مجالين رئيسيين لهما أولوية قصوى وهما، تحسين فرص تكون السحب، وتعزيز هطول الأمطار، بالإضافة إلى دور الاستمطار في تعديل الطقس، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية، والوقاية من الجفاف، وتحسين جودة الهواء.
 وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «إن تطوير الجهود المشتركة وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بمجال الأرصاد وتعديل الطقس، تكتسب أهمية متزايدة، خاصة في ظل ما يمر به العالم من اتساع لدائرة تحديات التغير المناخي. استطاعت دولة الإمارات تحفيز الجهود العالمية للحد من التداعيات المناخية والظواهر الطبيعية، والمساهمة في تعزيز الأمن المائي استناداً إلى الابتكار واعتماد النهج الاستباقي في استشراف الحلول لمستقبل مستدام».
من جهته، أشاد سيونغ كيون كيم، المدير العام للمعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للأرصاد من خلال البرنامج في سبيل تطوير حلول مبتكرة لتحديات شح المياه، ما جعله مركزاً عالمياً رائداً لعلوم وأبحاث الاستمطار.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
كوريا الجنوبية
الأرصاد الجوية
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:47
توقيع المذكرة بحضور فاهم القاسمي وناتالي كينيدي
ثقافة
مذكرة تفاهم بين «الرابطة الفرنسية بالشارقة» و«ليسيه فرانسيس الدولية»
اليوم 17:41
رئيس الوزراء العراقي يحضر احتفالية ذكرى النصر على داعش
عربي ودولي
العراق يخلّد ذكرى إعلان النصر على داعش
اليوم 17:32
بيليه يدعم نيمار
الرياضي
بيليه يدعم نيمار
اليوم 17:19
يورغ لانغه في منطقة الساحل (أرشيفية)
عربي ودولي
الإفراج عن أوروبي محتجز في الساحل الأفريقي منذ سنوات
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©