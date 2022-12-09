وفد كوري يطلع على تجربة «الوطني للأرصاد»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المركز الوطني للأرصاد وفداً رسمياً من المعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، وإدارة الأرصاد الجوية في جمهورية كوريا الجنوبية، يضم نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء المتخصصين في مجال علوم الأرصاد والاستمطار وتعديل الطقس، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على المشاريع البحثية الفائزة بمنحة البرنامج الذي يعد منصة عالمية لتعزيز علوم وتقنيات الاستمطار لمواجهة تحديات شح المياه، واستدامة موارد المياه العذبة على مستوى العالم.

وشهدت الزيارة مناقشات مع فريق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار حول أبرز المستجدات والبحوث العلمية الحاصلة على منحة البرنامج خلال دوراته الأربع الماضية، والاستعدادات للدورة الخامسة المقبلة التي تركز على مجالين رئيسيين لهما أولوية قصوى وهما، تحسين فرص تكون السحب، وتعزيز هطول الأمطار، بالإضافة إلى دور الاستمطار في تعديل الطقس، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية، والوقاية من الجفاف، وتحسين جودة الهواء.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «إن تطوير الجهود المشتركة وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بمجال الأرصاد وتعديل الطقس، تكتسب أهمية متزايدة، خاصة في ظل ما يمر به العالم من اتساع لدائرة تحديات التغير المناخي. استطاعت دولة الإمارات تحفيز الجهود العالمية للحد من التداعيات المناخية والظواهر الطبيعية، والمساهمة في تعزيز الأمن المائي استناداً إلى الابتكار واعتماد النهج الاستباقي في استشراف الحلول لمستقبل مستدام».

من جهته، أشاد سيونغ كيون كيم، المدير العام للمعهد الوطني لعلوم الأرصاد الجوية، بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للأرصاد من خلال البرنامج في سبيل تطوير حلول مبتكرة لتحديات شح المياه، ما جعله مركزاً عالمياً رائداً لعلوم وأبحاث الاستمطار.