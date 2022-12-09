أطباء مشاركون: الاستثمار في «الرعاية الأولية» يخفض نفقات القطاع الطبي بنسبة 30%

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد أطباء محليون ودوليون مشاركون في مؤتمر أبوظبي الرابع للرعاية الصحية الأولية، أن الاستثمار في توفير أقسام الرعاية الصحية الأولية يفيد في تخفيض النفقات في القطاع الطبي بنسبة 20 – 30%، لتركيزه على الجانب التوعوي والوقائي، ومساهمته في اكتشاف الأمراض قبل تحولها لأمراض مزمنة أو مستعصية.

ويستقطب المؤتمر الذي تنظمه دائرة الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويستمر حتى يوم غد الأحد، 300 باحث ومختص من أبرز المختصين في طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية من داخل الدولة ومن مختلف دول العالم.

قال الدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، فهي ملتزمة بمراجعة وتطوير التخصصات المختلفة التي تنبع من المظلة الأكبر للرعاية الصحية.

وأضاف «للتأكيد على مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للرعاية الصحية، نعمل يوماً بعد يوم على ضمان أن تكون أبوظبي مجهزة بنظام رعاية صحية عالي المستوى، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات لصالح جميع أفراد المجتمع».

وأكد الكعبي، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن نموذج الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي يضمن أن يكون للمرضى علاقة طويلة الأمد، وأكثر سهولة مع طبيب الأسرة، والتي تعمل كنقطة اتصال واحدة ومبسطة، ويدعم الوقاية والاكتشاف المبكر، من خلال الفحوص الدورية والاختبارات الطبية التي يوصي بها أطباء الأسرة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى خلفية المرضى وتاريخهم الطبي.

وأفاد الكعبي بأنه يوجد في إمارة أبوظبي اليوم أكثر من 180 مركزًا للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الإمارة، وأكثر من 300 طبيب مرخص لهم من قبل دائرة الصحة - أبوظبي كأطباء أسرة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر الجابري، المدير الطبي التنفيذي في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، إن المؤتمر الذي تنظمه الخدمات العلاجية الخارجية يعد من المؤتمرات الرائدة، ويركز على الرعاية الصحية الأولية، وبشكل أكثر كفاءة من أجل تيسير وصول المرضى للخدمات والحصول على نتائج جيدة بالنسبة للمرضى.

وقال في تصريحات للصحفيين إن الرعاية الصحية الأولية تعتبر حجر الزاوية في أي نظام صحي، لأنها تركز على الوقاية وعلى العلاج والتعامل مع الأمراض، سواء المزمنة والطارئة، كما تسهم في اكتشاف الأمراض بشكل أسرع وقبل تطور الحالة، بالإضافة إلى زيادة الحالة الصحية السليمة في المجتمع بما يقلل تكاليف الرعاية الطبية، لا سيما لمن يعانون الأمراض المستعصية، حيث ينفق على هذه الحالات 80% من حجم الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية الأولية، وهذه الحالات تشكل ما نسبته 6- 10% من أفراد المجتمع، وإذا تم الإنفاق بنسبة أعلى على الرعاية الصحية الأولية سيتم توفير ما بين 20 -30% من تكلفة الرعاية الصحية في المجتمعات.

وأشار الجابري، إلى أنه من خلال دعم القيادة الرشيدة والجهات الصحية في أبوظبي، سيتم التركيز أكثر على الرعاية الصحية الأولية، وتقديم الخدمات، بحسب مستوى الحاجة عند المراجعين.

وقالت الدكتورة عائشة أحمد الخوري، المدير التنفيذي للجودة في الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن مؤتمر أبوظبي الرابع للرعاية الصحية الأولية يهدف إلى توفير المعلومات الطبية المطلوبة لتجديد المعلومات للعاملين في المراكز الصحية الأولية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى التركيز على آخر المستجدات في هذا المجال من الناحية الطبية والعلمية والتكنولوجيا لتقديم الخدمات في تلك المراكز.

وبينت أن هناك 11 مؤتمراً سيتم عقدها على هامش المؤتمر الدولي، وتهدف تلك المؤتمرات إلى التركيز على مجالات مختلفة منها طب الأسرة والتمريض والرعاية الصحية المدرسية والرعاية الصحية في المناطق النائية، كما سيركز كل مؤتمر على فئة معينة من الكوادر الطبية وآخر المستجدات في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المؤتمر يضم متحدثين حول العالم سيشاركون آخر المستجدات الطبية لتحسين تقديم الخدمات الطبية في المراكز الصحية الأولية بشكل عام.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «نؤمن بالرعاية الصحية الأولية وبأن مراكز الرعاية الصحية الأولية هي الأساس لكل منظومة صحية، لذا عملنا على تطويرها لمواكبة المعايير والتغييرات العالمية، ونهدف إلى الاستمرار في التطوير ومشاركة تجاربنا مع الآخرين، والاطلاع على تجاربهم من خلال تنظيم هذا المؤتمر في دورته الرابعة.

يعد مؤتمر الرعاية الصحية الأولية، بيئة خصبة للمعرفة ونهل العلم والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وفرصة لمشاركة التجارب والاطلاع على الإنجازات».

وأشارت إلى أن المؤتمر يؤكد حرص الخدمات العلاجية الخارجية على الاستثمار في التطور المهني، ودعم بناء المهارات العلمية للممارسين الصحيين، والتعرف على أحدث الإرشادات والممارسات لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لخدمة مجتمع إمارة أبوظبي.