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«الصحة» ومستشفى الجليلة ينظمان حلقة شبابية لتعزيز الصحة النفسية

خلال الجلسة الشبابية (من المصدر)
10 ديسمبر 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حلقة شبابية تحت عنوان «المستقبل يحدث الآن: قوة الشباب في تعزيز وتطوير الصحة النفسية»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للصحة النفسية للأطفال واليافعين الذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي في الخامس من ديسمبر الجاري واختتم أمس. ويُعد المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «الصحة النفسية للأطفال والمراهقين: تشكيل المستقبل»، أكبر حدث من نوعه في العالم، وينظم دورته الحالية في دبي، وذلك في أول استضافة لمدينة عربية لهذا المؤتمر الدولي، حيث يستقطب وفوداً علمية من 85 دولة ونخبة من العلماء والأطباء من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التطورات المتعلقة بالصحة العقلية للأطفال واليافعين، الأمر الذي سيسمح بإحداث تقدُّم في العلاجات التي ستساهم في تغيير حياة الكثيرين.
حضر الحلقة الشبابية، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعدد من ممثلي مجالس الشباب في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، وأعضاء مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومنظمة مع الأمل، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وجامعة زايد، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 
وسلطت الحلقة التي أدارتها شيخة الشامسي، رئيس مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإنابة، الضوء على أهمية الصحة النفسية للشباب في دولة الإمارات، وتأثيرها الكبير على الفرد والمجتمع، خصوصاً أن الدولة تولي فئة الشباب اهتماماً كبيراً في برامجها الصحية والنفسية، وتعمل بالتعاون مع المجتمع والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ سياسات وطنية، وبرامج شاملة لتعزيز الصحة النفسية للمجتمع، كما شهدت نقاشات هادفة حول أبرز تحديات الصحة النفسية بالنسبة للشباب ومدى تأثيرها، إضافة إلى مناقشة الحلول من قبل الشباب لتعزيز الصحة النفسية.
وركزت الحلقة على إيصال رسائل إيجابية للشباب تسهم في تعزيز دورهم في التنمية المستدامة، ودعم مشاركاتهم المجتمعية وقدراتهم على تحمل المسؤوليات لقيادة المجتمع في المستقبل، والإسهام في رفاهه وتطوره، بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للدولة، كما تطرقت إلى أهمية زيادة الوعي العام بالمفاهيم المتعلقة بالصحة النفسية لدى الشباب، وفتح آفاق رحبة أمامهم للتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
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مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال
مستشفى الجليلة
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