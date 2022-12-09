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انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات الثامن لجراحة الأعصاب

انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات الثامن لجراحة الأعصاب
10 ديسمبر 2022 02:19

دبي (الاتحاد)

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أفتتح عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أمس، مؤتمر الإمارات العالمي الثامن لجراحة الأعصاب، والمقام برعاية شعبة الإمارات لجراحة الأعصاب، وبالتعاون مع الجمعية النيبالية للأعصاب، والأكاديمية النيجيرية لجراحي الأعصاب، والجمعية الإثيوبية لجراحة الأعصاب، والجمعية الخليجية لجراحة الأعصاب، وتستمر فعاليات المؤتمر إلى 11 ديسمبر الجاري بفندق رافلز بدبي.
تتضمن فعاليات المؤتمر 165 محاضرة علمية تناقش العديد من الموضوعات المهمة مثل: جراحة المخ ونزيف المخ وجراحة المخ للأطفال وكسر الجمجمة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بجراحة المخ والأعصاب، يقدمها كوكبة من أهم المتخصصين في مجال جراحة الأعصاب من جميع أنحاء العالم، وبحضور نحو 300 مشارك، بالإضافة إلى ورشتي عمل؛ واحدة تتناول موضوع الميكرسكوب ثلاثي الأبعاد، والثانية عن روبوت يقوم بجراحة للمخ على مجسم ثلاثي الأبعاد للمخ، كما يتناول المؤتمر 2000 ورقة بحثية.
وقال الدكتور محمد سلطان العلماء، رئيس شعبة الإمارات لجراحة الأعصاب «إن شعار النسخة الثامنة من المؤتمر هذا العام هي (سد الفجوة بين البلدان المنخفضة والمتوسطة ومرتفعة الدخل في جراحة المخ والأعصاب)، وهذا من خلال التقاء العلماء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم لمشاركة خبراتهم المختلفة، وعرض أحدث المستجدات في مجال جراحة الأعصاب، وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى مساعدة الدول المحتاجة من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة مجانية للأطباء أو من خلال إرسال أدوات للجراحة وأنواع مختلفة من العلاجات غير المتوافرة في بعض البلدان».

عبدالله بن سوقات
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