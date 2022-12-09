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شرطة أبوظبي: الإمارات حققت إنجازات ريادية في تعزيز النزاهة

اللواء مكتوم علي الشريفي
10 ديسمبر 2022 02:20

أبوظبي (وام)

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أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق إنجازات ريادية في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ما أسهم في الارتقاء بالأداء الوظيفي وفق القوانين والأنظمة التي تراعي القيم الأخلاقية والمجتمعية حتى أصبحت الوظيفة الحكومية أو الخاصة في الدولة الأكثر تقدماً وتنافسية عالمياً بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد - في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام - بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لإرساء قيم العدالة وتأصيل ركائز الحوكمة، والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وإيجاد بيئة نزيهة مناهضة للفساد، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد من أوائل الدول التي أقرت تشريعات وقائية تصون الحقوق والواجبات، محققة قفزات نوعية في مواجهة آفة الفساد.
كما أشاد بوعي المؤسسات في الدولة والتنسيق المشترك في ما بينها والعمل ضمن إطار سياسة واستراتيجية موحدة، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تبنت مبادئ وقيم النزاهة ومكافحة الفساد ضمن أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية ومبادراتها ومشاريعها الساعية إلى تعزيز خطط وتطلعات التنمية الوطنية المستدامة في قطاعات التنمية الشاملة كافة.
ونوه باهتمام شرطة أبوظبي بإطلاق وتفعيل المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي بمفاهيم القيم الوظيفية الإيجابية والالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتوضيح الأضرار المترتبة على الفساد وغياب الشفافية وسبل الوقاية من خلال تعزيز الجهود الحكومية، كما تحرص على إقامة الشراكات المؤسسية البناءة في إطار دورها الأمني في ترسيخ سيادة القانون، تأكيداً لمكانة أبوظبي وريادتها عالمياً في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

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