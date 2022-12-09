بلدية العين تحصد 3 جوائز من «هارفارد للأعمال»

العين (وام)

حصدت بلدية مدينة العين، ثلاث جوائز من مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2022 والتي شهدت منافسة بين 83 دولة من مختلف القارات.

وحققت البلدية الجائزة الماسية كأفضل الجهات في «التصدي لجائحة كوفيد 19»، والجائزتين الذهبيتين كأفضل جهة في «خدمة المتعاملين»، وكذلك في فئة «الابتكار».

وتتضمن معايير جائز هارفرد للأعمال الدولية محاور رئيسة متكاملة مع بعضها البعض، حيث ركزت معايير فئة التصدي على جائحة «كوفيد-19» على استجابة الجهة والتركيز على الأولويات والتعافي.

واعتمدت معايير فئة خدمة المتعاملين على تجربة المتعامل والإطار العام لتقديم الخدمات، إضافة إلى نتائج تقديم الخدمات، في حين ركزت معايير فئة الابتكار على تمكين الابتكار في الجهة، والابتكارات الرئيسة ونتائج الابتكار.