تحت رعاية رئيس الدولة.. منتدى الأديان لمجموعة العشرين ينطلق الاثنين
تحت رعاية رئيس الدولة.. منتدى الأديان لمجموعة العشرين ينطلق الاثنين
9 ديسمبر 2022 20:52
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين المقبل فعاليات منتدى الأديان لمجموعة العشرين بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين وتحالف الأديان لأمن المجتمعات، حيث تستضيف الإمارات هذه الفعالية المهمة ضمن جهودها المتواصلة في تشجيع التلاقي العالمي وتبادل الثقافات وتعزيز موقعها الريادي العالمي.
يعد المنتدى، الذي تحضره قيادات دينية، وصانعو قرار، وقادة ومختصون دوليون، وممثلون عن عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية، منصة فكرية للتلاقي الحضاري وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع المجتمعية الحيوية المتعلقة بتعزيز التآخي والتعايش والتبادل الحضاري بين الثقافات حول العالم؛ ليكون جسراً بين قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نوفمبر 2022 في إندونيسيا، وإطلاق أجندة قمة مجموعة العشرين للعام 2023 المزمع عقدها في نيودلهي، وإسهاماً من المشاركين في صياغة وبلورة وجهات النظر وتقديم حلول عالمية لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
يهدف المنتدى، من خلال المناقشات والجلسات الحوارية، إلى الإسهام بشكل فاعل في وضع خطط قابلة للتطبيق، تدعم جهود الحكومات حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدَّم إلى القادة العالميين في قمة العشرين كجزء أساسي من الأجندة، تتضمن حزمة من الحلول للتحديات العالمية المشتركة، وبناء اقتصاديات متطورة، وتنمية تشمل كافة دول وشعوب العالم.
يناقش المنتدى محاور عدة تشمل حماية الفئات المهمشة في المجتمعات من التهديدات الرئيسة مثل الاتجار بالبشر، والأمن الغذائي، والاستجابة ومرحلة التعافي بعد جائحة كورونا، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي، وإقامة حوار حول عدد من القضايا المتعلقة بالحرية الدينية، إلى جانب الإسهام في مداولات تتعلق بقضايا كونية من بينها التغير المناخي.