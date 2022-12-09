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"الأرصاد" تتوقع احتمال سقوط أمطار غداً

سقوط أمطار (أرشيفية)
9 ديسمبر 2022 17:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 20:53 والثاني عند الساعة 07:39.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 09:45 والثاني عند الساعة 23:48 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.

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المصدر: وام
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