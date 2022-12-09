السبت 10 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية ـ الصينية

حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى القمة الخليجية ـ الصينية
9 ديسمبر 2022 16:36

ترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى أعمال قمة الرياض "الخليجية ــ الصينية للتعاون والتنمية" التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة.

وافتتح القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، التي عقدت في مركز عبدالعزيز الدولي المؤتمرات، بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، إلى جانب فخامة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

وبحثت القمة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.

أخبار ذات صلة
الصين تواصل تخفيف قيود كورونا
العرب والصين.. تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات
المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
قمة
دول الخليج
الصين
القمة الخليجية ـ الصينية
آخر الأخبار
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:47
توقيع المذكرة بحضور فاهم القاسمي وناتالي كينيدي
ثقافة
مذكرة تفاهم بين «الرابطة الفرنسية بالشارقة» و«ليسيه فرانسيس الدولية»
اليوم 17:41
رئيس الوزراء العراقي يحضر احتفالية ذكرى النصر على داعش
عربي ودولي
العراق يخلّد ذكرى إعلان النصر على داعش
اليوم 17:32
بيليه يدعم نيمار
الرياضي
بيليه يدعم نيمار
اليوم 17:19
يورغ لانغه في منطقة الساحل (أرشيفية)
عربي ودولي
الإفراج عن أوروبي محتجز في الساحل الأفريقي منذ سنوات
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©