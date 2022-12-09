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ذياب بن محمد بن زايد يفتتح مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي

ذياب بن محمد بن زايد يفتتح مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي
9 ديسمبر 2022 14:46

افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهرجان أم الإمارات بدورته السادسة حيث اطلع على برنامج فعالياته التي تستمر على كورنيش أبوظبي طوال عشرة أيام حافلة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية التي يوفرها لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.

المهرجان السنوي الذي يواصل فعالياته لغاية 18 ديسمبر 2022، يتضمن عروضاً فنية وحفلات موسيقية لفنانين محليين وعالميين إلى جانب ورش العمل التفاعلية وغيرها من الأنشطة الأسرية، ما يعزز الروابط المجتمعية في الإمارة.

ورافق سموّه خلال الافتتاح كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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