حديقة أم الإمارات تقدم أنشطة ممتعة ومفيدة

تمضي حديقة أم الإمارات، قدماً في دعم المبادرات والأنشطة التي تعزز صحة ورفاهية مجتمعها، ونظراً لأهمية الطبيعة في حياة الإنسان، وتأثيرها الإيجابي على صحته العقلية والبدنية، تحرص الحديقة دوماً على توفير كل ما يغذي عقل الفرد وجسمه وروحه خلال تواصله مع الطبيعة، واستمتاعه بالهواء الطلق في ربوعها، وقد أعدت لزوارها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع فعاليات ممتعة ومفيدة.
سيقدم مركز «فاين كوميونيتيز» للعائلات وأطفالهم منصة مميزة لتمكينهم من الاستعداد للمستقبل، وإكسابهم المهارات اللازمة للعيش بأسلوب حياة مستدام ومكتف ذاتياً، حيث سينظم المركز اليوم ورشة عمل للأطفال في «سوق الحديقة» تحت عنوان «إدارة الوقت»، وسيتعلم الصغار خلالها كيفية إدارة الوقت واستثمار الوقت على نحو فعال، وأن يكونوا قادرين على تحديد أهدافهم ومعرفة كيفية تحديد أولوياتهم.
كما ستعقد ورشة عمل للصغار عن «فن إعادة التدوير»، حيث سيتعلم الأطفال كيفية تصميم أدوات لتغذية الطيور الجميلة، وصنع أشياء أخرى مفيدة، وذلك باستخدام الزجاجات البلاستيكية المستعملة، والصمغ الطبيعي المحلي الصنع، وبالتالي سيفكرون بالنفايات بشكل إيجابي مختلف، وبكيفية تحويل العبوات البلاستيكية المستعملة إلى أشياء مفيدة، مع الاطلاع على أنواع فضلات الطعام التي يمكن إطعامها للطيور البرية.
وتنظم مؤسسة «سلم آند لايت» للتغذية الصحية اليوم ورشة للطهي يقدمها الشيف هشام والشيف رام والتي من خلالها سيتعلم الصغار كيفية تحضير المأكولات اللذيذة بإشراف اختصاصي تغذية يقدم معلومات حول أهمية التغذية السليمة والقيمة الغذائية لكل مكون سيستخدمه الشيف في وصفاته، وسيجيب على أسئلة المشاركين المتعلقة بمواضيع التغذية.
ويعمل العلاج بالفن والألوان على نحو فاعل في إيجاد رابط بين العقل والروح، ويساهم في تخفيف التوتر والقلق وتغذية الروح. وانطلاقاً من هذا المفهوم سيقدم مستشفى ميديور جلسة مميزة حول العلاج بالفن والألوان، يوم غد السبت يتعلم خلالها المشاركون زيادة الوعي الذاتي والتعامل مع الأعراض والإجهاد والتجارب المؤلمة وتعزيز القدرات المعرفية والتمتع بملذات الحياة من خلال تطوير المهارات الشخصية وإدارة السلوك وزيادة الثقة بالنفس والوعي الذاتي، وتحقيق البصيرة.
وتشمل الأنشطة الأخرى التي سيقدمها «سوق الحديقة» والذي يجمع مختلف شرائح المجتمع بأجوائه العائلية الفريدة وتناول أشهى المأكولات المحلية والتمتع بنشاطات ترفيهية متنوعة، ألعاب القفز والتسلق من «باونس» لكل عشاق المغامرات الجديدة، والمهرجان التايلندي الذي يقدم ألذ المأكولات التايلندية الشهيرة والمنتجات التراثية ووسائل الترفيه. كذلك يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الأفلام العائلية في سينما الحديقة، أو إطعام الحيوانات، وركوب المهر أو الجمل في منطقة «حظيرة الحيوانات».