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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فراس الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فراس الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
9 ديسمبر 2022 11:36

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة فراس عبدالكريم حسن الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

تولى سعادة فراس الرمحي خلال مسيرته المهنية وخبرته الممتدة لأكثر من 26 عاماً عددا من المناصب في المجال المالي، حيث يتمتع بخبرة في إدارة الأصول وتمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وقد شغل منصب رئيس تنفيذي في شركة أبوظبي للاستثمار، وكان مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مصدر.
كما شغل سعادته منصب رئيس الدائرة المالية بمركز خدمات المزارعين، ونائب رئيس تنفيذي لشركة كاب ام للاستثمارات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأميركية.

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