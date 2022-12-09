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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية
9 ديسمبر 2022 11:31

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بترقية سعادة خليل إبراهيم خوري، وتعيينه وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وبدرجة وكيل وزارة.

تولى سعادة خليل إبراهيم خوري، منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وشغل خلال مسيرته المهنية مناصب عدة، حيث عمل مديرا لإدارة مراكز الخدمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومديرا لإدارة تراخيص العمل، ونائبا لمدير وحدة الإنتاج.

يمتلك سعادته خبرة في العمل الحكومي تمتد إلى نحو 29 عاماً، حيث عمل في مجالات تطوير أنظمة وسياسات سوق العمل، والتخطيط والتميز المؤسسي، والاستراتيجية وإدارة التغير، وخدمة المتعاملين، وقاد عددا من المشاريع الوطنية كمنظومة خصخصة خدمات الموارد البشرية، وتطوير مشروع خدمات تدبير وتسهيل، وقانون العمالة المساعدة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ساوث إيسترن في الولايات المتحدة الأميركية.

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خليل خوري
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وزارة الموارد البشرية والتوطين
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