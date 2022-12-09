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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
9 ديسمبر 2022 11:18

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بنقل سعادة محمد حمزة القاسم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعيينه مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بدرجة وكيل وزارة.

شغل سعادة محمد القاسم خلال مسيرته المهنية والعملية عددا من المناصب، حيث عمل مديراً لإدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومدير إدارة شؤون المجالس بمكتب العلوم المتقدمة، ومديراً لتطوير المكامن في شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك البرية، كما عمل قائد مشروع بشركة توتال.

وقد قاد القاسم بخبرته عددا من المشاريع الحكومية وبخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة منها تطوير وإطلاق استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج تقييم النضج الرقمي لدى الشركات الصناعية، وبرنامج رواد الصناعة في دولة الإمارات، وهو حاصل على درجة الماجستير في هندسة المكائن وعلوم الأرض من المعهد الفرنسي للبترول، والبكالوريوس في الهندسة الجيوتقنية من جامعة واترلو بكندا.

 

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