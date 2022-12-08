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الإمارات

بايدن: شكراً الإمارات

الرئيس الأميركي جو بايدن
9 ديسمبر 2022 01:49

واشنطن (الاتحاد)

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شكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، الإمارات لدورها في تسهيل عودة المواطنة الأميركية بريتني غراينر إلى الولايات المتحدة بعد إفراج السلطات الروسية عنها أمس. وقال بايدن: «غراينر في طريق عودتها الآن من روسيا إلى الولايات المتحدة».
جاء ذلك في تصريح للرئيس الأميركي عقب البيان المشترك، الذي صدر عن وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حول نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.
‎وفي بيان حول الإفراج عن غراينر، قال معالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي: «أود التعبير عن امتناننا الشديد لشركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة، وبالأخص أصدقائنا في دولة الإمارات لمساعدتهم في عملية النقل». وذكر البيت الأبيض في بيان أن: «الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس تحدثا هاتفياً مع غراينر بعد إطلاق سراحها». من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، أمس، إجراء عملية لتبادل موقوفين مع الولايات المتحدة.

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جو بايدن
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