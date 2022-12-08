ذياب بن محمد بن زايد ونهيان بن مبارك يحضران حفل زفاف 43 عريساً في مجلس المنهل

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، في مجلس المنهل بمناسبة زفاف 43 عريساً.

وهنأ سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتخللت الحفل الأهازيج التراثية والفنون الشعبية وسط فرحة أهالي العرسان.

وأعرب معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة رئيس لجنة مجلس المنهل، عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لحرصها على إحياء القيم الإماراتية الأصيلة وتعزيز أواصر الترابط واللحمة الاجتماعية والوطنية، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة في تنظيم مثل هذه الأفراح الجماعية.

جدير بالذكر أن العرس الجماعي ضم عدداً من أصحاب الهمم بناء على تعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعالياته ومناسباته.

من جانبهم أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر.