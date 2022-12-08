عمار النعيمي يستقبل سفير كوستاريكا

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموّه. ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأكد سموه، خلال اللقاء مع سفير كوستاريكا، أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية كوستاريكا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبّر فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.