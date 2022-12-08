سلطان بن أحمد القاسمي: جامعة الشارقة دأبت على تحقيق الإنجازات

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس المؤتمر السنوي الاستراتيجي الرابع الذي يقام بشعار «فرص التوظيف ومستقبل مستدام لجامعة الشارقة».

ورحب سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالحضور خلال كلمةٍ ألقاها، معبراً عن فخره واعتزازه لما حققته جامعة الشارقة التي غدت واحدة من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم والأولى على مستوى الدولة، وأكد سموه أن الجامعة ومنذ تأسيسها دأبت على تحقيق الإنجازات حتى أصبحت معلماً بارزاً ومثالاً يحتذى بها في الكليات والمعاهد والتخصصات التي تتبناها.

وأشار سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن النجاح يُقاس بتضاعف أعداد الطلبة والخريجين الذين بلغوا ما يقارب 40 ألف خريج من مختلف التخصصات، وجميعهم يعملون على ترجمة ما اكتسبوه من علوم ومعارف علمية وخبرات ومهارات مهنية في مجال عملهم، ويشغلون عدداً من الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة. وتطرق سموه إلى أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيركز على تهيئة أفضل الظروف التعليمية والتدريسية لأبنائنا قادة المستقبل، من خلال تزويدهم بأفضل العلوم التخصصية والمعرفية الحديثة.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم، في كلمته خلال المؤتمر بجامعة الشارقة، واعتبرها المثال الحي للمؤسسة التعليمية الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى سعيها الدؤوب في التعاون مع الجامعات الخارجية لتطوير المنظومة التعليمية الجامعية.