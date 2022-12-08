سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مهرجان فعاليات الشارقة

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، النسخة الثانية من مهرجان فعاليات الشارقة الذي يقام بتنظيم من موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشعار «تشرق بفعاليتها» في مسرح المجاز الذي يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري.

وتجول سموه برفقة الشيوخ وكبار المسؤولين من رؤساء الدوائر الحكومية في أروقة المهرجان الذي يستضيف 32 مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة بالشارقة، تقدم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التي تستقطب الأطفال والكبار.

ودشن سمو نائب حاكم الشارقة خلال جولته مختبر محاكاة ذوي صعوبات التعلم الذي أطلقه مركز الشارقة لصعوبات التعلم.