الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مهرجان فعاليات الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مهرجان فعاليات الشارقة
9 ديسمبر 2022 01:44

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم
بايدن: شكراً الإمارات

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، النسخة الثانية من مهرجان فعاليات الشارقة الذي يقام بتنظيم من موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشعار «تشرق بفعاليتها» في مسرح المجاز الذي يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري.
وتجول سموه برفقة الشيوخ وكبار المسؤولين من رؤساء الدوائر الحكومية في أروقة المهرجان الذي يستضيف 32 مؤسسة وهيئة حكومية وخاصة بالشارقة، تقدم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التي تستقطب الأطفال والكبار.
ودشن سمو نائب حاكم الشارقة خلال جولته مختبر محاكاة ذوي صعوبات التعلم الذي أطلقه مركز الشارقة لصعوبات التعلم.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
آخر الأخبار
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
الرياضي
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
اليوم 09:00
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
عربي ودولي
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
اليوم 08:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©