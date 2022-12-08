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ولي عهد الفجيرة يستقبل أعضاء «العليا للعمل الإحصائي»

محمد بن حمد خلال استقبال أعضاء اللجنة العليا (وام)
9 ديسمبر 2022 01:45

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المديرين التنفيذيين ومديري العموم لمراكز الإحصاء على مستوى الدولة، أعضاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي. ورحب سموه بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في الارتقاء بالعمل الإحصائي وتطوير أدواته وتقنياته لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال الحيوي. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى تفاصيل عدد من المشاريع الإحصائية ومستجداتها على مستوى إمارات الدولة، بالإضافة إلى استعراض تجارب المسح الإحصائي التي تخص أبرز المجالات المجتمعية والاقتصادية، وأهمها.

ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
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