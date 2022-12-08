«لجنة الوطني» تواصل مناقشة «مزاولة مهن صحية»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «مزاولة بعض المهن الصحية» بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة في الشارقة.

شارك في الاجتماع كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن بن ركاض، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا. وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول ملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد مشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة، وتم أيضا الرد على استفسارات اللجنة من قبل ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون. ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن «مزاولة بعض المهن الصحية» بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية، بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.