الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«لجنة الوطني» تواصل مناقشة «مزاولة مهن صحية»

أعضاء اللجنة والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
9 ديسمبر 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم
بايدن: شكراً الإمارات

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن «مزاولة بعض المهن الصحية» بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة في الشارقة.
شارك في الاجتماع كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وعذراء حسن بن ركاض، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد أحمد اليماحي، وخالد عمر الخرجي، وعائشة محمد الملا. وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول ملاحظات وتعديلات اللجنة على مواد مشروع القانون الذي يتكون من 23 مادة، وتم أيضا الرد على استفسارات اللجنة من قبل ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون. ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن «مزاولة بعض المهن الصحية» بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهن الصحية، بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.

لجنة الشؤون الصحية والبيئية
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
الرياضي
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
اليوم 09:00
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
عربي ودولي
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
اليوم 08:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©