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«الوطني» و«الجمعية الفيتنامية» يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

«الوطني» و«الجمعية الفيتنامية» يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية
9 ديسمبر 2022 01:44

أبوظبي (وام)

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التقى حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس الأول، في مقر المجلس في أبوظبي، تران كوانغ فونغ، نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين.   ورحب حمد الرحومي بوفد الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام، ونقل تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأكد أهمية هذا اللقاء الذي يسهم في تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البرلمانين، لافتاً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون برلمانية مشتركة، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دورها المهم في التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما خلال المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

العلاقات البرلمانية
الإمارات
فيتنام
المجلس الوطني الاتحادي
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