«الحوار الوطني حول الطموح المناخي» يحفز تبني منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات

دبي (الاتحاد)

ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق مستهدفات الإمارات بخفض معدلات الكربون، والسعي نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الحوار الوطني السابع للطموح المناخي، تحت شعار «الابتكار في الإدارة المتكاملة للنفايات كمسرع لتحقيق أهداف الحياد المناخي».

أقيمت الجلسة بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندسة أصيلة المعلا، مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، و70 من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.

استهدفت الجلسة التي استضافتها بلدية عجمان في مبنى «عجمانx» تعزيز مشاركة الجهات والمؤسسات كافة من القطاعين الحكومي والخاص العاملة والمعنية بقطاع النفايات في جهود تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري، والقائمة بشكل رئيس على الإدارة المتكاملة للنفايات، يمثل إحدى الركائز الرئيسة في توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا نحرص ضمن مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي على تعزيز تعاوننا وعملنا المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص كافة العاملة في كل المجالات ذات العلاقة بالنفايات، بهدف تحفيزها على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة، والمساهمة في جهود تحقيق الحياد المناخي».

وأشارت إلى أن الجلسة السابعة من مبادرة الحوار الوطني للطموح المناخي، اختصت بمناقشة احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع النفايات للمساهمة في جهود خفض الكربون والتحديات التي تواجهها للوقوف على حلول مبتكرة لها، كما استهدفت رفع وعي هذه المؤسسات بطبيعة جهود الدولة في العمل المناخي واستهدافها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والدور المنوط بالقطاع الخاص في هذه التوجهات.

وشملت فعاليات الحوار نقاشاً تفاعلياً حول كيفية موءامة جهود معالجة النفايات مع الحلول الابتكارية والذكية للعمل المناخي، وأهم الابتكارات الجديدة والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في تسريع الوصول إلى الحياد المناخي، وكيف يمكن للمؤسسات توظيف أفضل التقنيات الحديثة لخفض بصمتها الكربونية، وأهم التحديات التي تعيق توظيف التكنولوجيا الحديثة، وأهم العوامل المساعدة والداعمة المطلوبة للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع النفايات لتعزيز مشاركته في خفض الكربون.

وخلال الجلسة، قدمت مجموعة من المؤسسات الخاصة عروضاً توضيحية حول تجاربها الناجحة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومنها شركة (Pure Cycle)، حيث قدمت عرضاً بعنوان «الابتكار والتكنولوجيا كمسرعات في رحلة الحياد المناخي»، وشركة «دلسكو» التي أوضحت تجربتها في إعادة التدوير والمعالجة لخفض بصمتها الكربونية، وتم إطلاق جولة جديدة من انضمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إلى تعهد «الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات»، والذي أطلقته الوزارة خلال الاجتماع الرابع للحوار الوطني للطموح المناخي وسجل وقتها انضمام 21 شركة، فيما سجل انضمام 9 شركات جديدة خلال الجلسة الخامسة من الحوار، ويسعى التعهد إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود خفض وإزالة انبعاثات الكربون محلياً، وشهدت الجلسة السابعة انضمام مجموعة السركال، وشركة أبريل الإمارات، ومجموعة دليسكو، وشركة جونز لانج لاسال، وشركة سان جوبان، وشركة سيمنز، وشركة تيراكس، وشركة دبليو أس بي، وشركة أكسووم، وشركة إنفيرو للخدمات، وشركة إمباكت الخليج، وشركة تران تكنولوجيز الآيرلندية، وشركة إنرجي مانيجمنت، ومختبرات R للمخاطر.

بانضمام الشركات الجديدة للتعهد، يصل إجمالي عدد الشركات المنضمة والموقعة على التعهد إلى 53 شركة.

يذكر أن الحوار الوطني للطموح المناخي هو سلسلة من اللقاءات الخاصة بقطاعات معينة تهدف إلى رفع الطموحات المناخية للقطاعات، بما يدعم مساعي دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.