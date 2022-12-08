عبدالله آل حامد يكرم زارعي أعضاء ومتبرعين

أبوظبي (وام)

كرم معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، الرائد أحمد حسين الكثيري من شرطة أبوظبي، سفير البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، مع عدد من زارعي الأعضاء وأهالي المتبرعين والناشطين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، وذلك تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في التوعية، وكونهم نموذجاً مشرقاً للإخاء والعطاء، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وجاء المؤتمر ضمن حملة أبوظبي لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء «حياة»، بهدف تشجيع أفراد المجتمع كافة على التسجيل كمتبرعين في الأعضاء والأنسجة، والإسهام في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون الفشل العضوي. وقدم الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، استشاري أمراض وزراعة الكلى، المدير التنفيذي الطبي -صحة لرعاية الكلى، نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير البرنامج -أبوظبي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الشكر للرائد أحمد الكثيري لجهوده ودعمه المميز للبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية كأحد سفراء البرنامج.

وأوضح، أن زراعة الأعضاء تشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى، خاصة المصابين بالسرطان، وأمراض القلب، والفشل الرئوي، والتليف الكبدي، والفشل الكلوي، وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام، حيث يتم توثيق موافقة المواطنين والمقيمين في الدولة، الراغبين في التبرع بالأعضاء، عبر تسجيل الموافقة على بطاقة الهوية.