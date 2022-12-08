تدشين الأعمال الإنشائية لمستشفى القلب والرئة في دبي

دبي (الاتحاد)

دشن عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، الأعمال الإنشائية لمستشفى برايم لأمراض القلب والرئة والأورام بمدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون درهم.

ويضم المستشفى الجديد الذي يتكون من (9) طوابق ويمتد على مساحة (33,000) متر مربع، ثلاثة مراكز طبية للتميز متخصصة في أمراض القلب والرئة والأورام، لتقدم أحدث خدماتها التشخيصية والعلاجية للمرضى في هذه المجالات، بما في ذلك العلاجات التاجية التداخلية، واضطرابات القلب، وخدمات إعادة تأهيل القلب، والتدخلات القلبية المعقدة، وتشخيص وعلاج الالتهابات الرئوية الصعبة، والمعقدة، وإدارة وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، كما سيقدم مركز التميّز لرعاية مرضى السرطان - الذي يحمل اسم العالمة ماري كوري- مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي طب وجراحة الأورام، وعلاج الأورام بالإشعاع. وأكد الكتبي، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، أهمية هذا المشروع الذي سيوفر فرصاً علاجية تخصصية لمرضى القلب والرئة والأورام، وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات الطبية العالمية المستندة إلى أحدث التقنيات والأنظمة والحلول الذكية، وبما يساهم في تقديم وتنويع الخيارات العلاجية التخصصية للمرضى، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم وتعزيز جهود القطاع الطبي الخاص، وتحفيزه وتمكينه من الفرص الاستثمارية في الإمارة، من خلال تقديم التسهيلات المتاحة كافة ليكون شريكاً استراتيجياً للهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في دبي، وتحقيق الأهداف والتوجيهات التي تعمل عليها الهيئة.

وأوضح الدكتور جميل أحمد، المؤسس، العضو المنتدب لمجموعة «برايم هيلث كير»، الجهود التي تقوم بها المجموعة لرسم مسارات جديدة في مجال الرعاية الصحية التخصصية المستندة إلى التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهدافها في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى.