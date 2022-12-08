وزارة الصحة تنظم المؤتمر العلمي الأول للبحوث الطبية

دبي (وام)

اختتمت في دبي، أعمال المؤتمر العلمي الأول للبحوث الصحية والطبية الذي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشارك فيه عدد من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والأطباء والكوادر الصحية في مؤسسات تقديم الرعاية الصحية بالدولة إلى جانب خبراء من القطاع الصحي الخاص وطلاب الدراسات العليا المختصين في العلوم الصحية وغيرهم من المعنيين من داخل الدولة وخارجها.

يأتي تنظيم المؤتمر - الذي افتتحه أحمد علي الدشتي وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الخدمات المساندة واستمر يومين - تماشياً مع استراتيجية الوزارة في تنمية القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية والطبية والذي يندرج ضمن مبادراتها الرامية لبناء منظومة محفزة للبحث العلمي لتطوير المهارات والكفاءات من خلال إرساء منصة علمية صحية متكاملة ومستدامة.

واستهدف المؤتمر الإطلاع على القدرات في مجال البحوث الصحية والطبية التي تتضمن كفاءات وخبرات الباحثين والإمكانيات المتاحة بالمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات تقديم الرعاية الصحية والقطاع الخاص بالدولة وإتاحة الفرصة للباحثين لعرض ومناقشة أبحاثهم الصحية والطبية وتعزيز التواصل بين الباحثين في الدولة وتشجيع التعاون بينهم لإجراء البحوث الصحية والطبية في المجالات المتخصصة.

وقال أحمد علي الدشتي إن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للبحوث الصحية والطبية يجسد رؤية الوزارة وتوجهاتها في إرساء منصة علمية تسهم في تطوير الأبحاث والابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا الطبية لإنتاج أبحاث مبتكرة تثري المعرفة الطبية في المجتمع الإماراتي بما يتوافق مع استراتيجية «نحن الإمارات 2031 « ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 في ريادة الابتكار العالمي وتسهم في إرساء نظام صحي فعّال ومستدام.