«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز وعي أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

نظم قسم أصحاب الهمم في مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبتعاون ودعم من جمعية أهالي المرضى ذوي الإعاقة، وشركائها الاستراتيجيين، فعالية توعوية تحت شعار «ليست كل الإعاقات ظاهرة» بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

وتضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور بأبرز أعراض ومظاهر الإعاقة الذهنية وتكريم جميع الأفراد والمساهمين الفاعلين في دعم أصحاب الإعاقة الذهنية وذلك في مقر المستشفى. بالإضافة لتغيير إضاءة برواز دبي للون الأزرق لدعم أصحاب الهمم.

وقالت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «نحتفل في المؤسسة بهذا اليوم بهدف تعزيز وعي أصحاب الهمم ودعم الأسر ومقدمي الرعاية، من خلال قسم تخصص الإعاقة الذهنية الذي تم استحداثه عام 2021 في المؤسسة، كأول قسم على مستوى الدولة وعلى الصعيد الخليجي والإقليمي، لرفع الوعي المجتمعي وتقديم المشورة واستعراض الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لدعم أصحاب الهمم، انسجاماً مع توجهات الدولة واستراتيجياتها الساعية إلى تعزيز مكانتهم وإشراكهم بشكل فعّال في المجتمع». وأضافت «إن هذا اليوم يتعلق بضمان إعطاء الأولوية لرفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسة والرعاية الاجتماعية وجميع جوانب الحياة، كما أنه يخدم توجهات الدولة الساعية لأن تصبح أكثر الأماكن راحة وأمانًا في العالم لأصحاب الهمم، عبر «السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم» مما يجعل من هذا اليوم فرصة عظيمة وخطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الإدماج والسلام والأمن والتنمية المستدامة في المستقبل، التي تسعى المؤسسة إلى وضع بصمتها اللافتة والمؤثرة فيه».