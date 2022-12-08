منصور بن زايد: القطاع الزراعي لا يزال المحفز على التطور والاستقرار والازدهار

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إنه تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتكريساً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في المجال الزراعي، تم إطلاق جائزة للمَزارع المتميزة، والابتكار في مجال الزراعة، لتكريم وتشجيع المزارعين والمربين والمزارع التجارية على اتباع الممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي وخلق بيئة محفزة على الابتكار. وأضاف سموّه بمناسبة إطلاق الجائزة، أنها تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد سموه أن القطاع الزراعي يحتل مكانة مركزية في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم التنمية الاجتماعية والبيئية، وتحسين دخل المزارعين والمربين، وقد كان ولا يزال المحفز على التطور والاستقرار والازدهار، موضحاً سموه أن الجائزة يتم إطلاقها تزامناً مع «مهرجان الشيخ زايد بالوثبة»، تقديراً ووفاءً لرؤية الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ إرثه، والمضي قدماً في نشر رؤيته ومواصلة جهوده لتحقيق الاستدامة الزراعية.

وأوضح سموه: «مسؤوليتنا تعظيم دور المزارع ومربي الثروة الحيوانية باعتبارهم العنصر الفاعل في منظومة الأمن الغذائي والحيوي»، معرباً سموه عن ثقته بأن الجائزة ستساهم في تحفيز جهود المزارعين والمربين، وتأكيد مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وجعل أبوظبي مركزاً علمياً رائداً للابتكار الزراعي.

وأعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» السنوية، لتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، وتحفيز الابتكار الزراعي والمزارع التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات والنظم الزراعية الحديثة، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وتبلغ قيمة الجوائز ما يقارب ستة ملايين وسبعمائة ألف درهم، موزعة على ثلاث فئات رئيسة: الأولى للمزارع والمربي المتميز، والثانية للابتكار الزراعي، والثالثة للمزارع التجارية، ويتنافس عليها 56 متسابقاً من أصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، بالإضافة إلى مسابقات مصاحبة بجوائز قيّمة في المجالات الزراعية المختلفة.

من جانبه، قال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «إن (جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي) ستكون جائزة سنوية للاحتفاء بالتميز في مجال الاستدامة الزراعية، وتحفيز المزارعين والمربين على تبني أفضل الممارسات، واتباع أنظمة الزراعة الحديثة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية، فضلاً عن تنمية وتنويع الإنتاج المحلي وتمكينه والتعامل الجاد مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي»، موضحاً أن الجائزة ستكرّم فئات المزارعين والمربين الذين بذلوا جهوداً ملموسة في العناية بالمزارع والعزب، بالإضافة إلى صغار المنتجين وفئة المزارع التجارية التي تلعب دوراً محورياً في دعم منظومة الأمن الغذائي، وذلك استناداً لرؤية مستقبلية عنوانها «مُزارع مبتكر برؤية مستدامة».

وأضاف أن الجائزة وهي تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فإنها تدلّ على حجم الاهتمام والرعاية التي يوليها سموه لقطاع الزراعة، كما تؤكد حرص سموه على تكريم المتميزين وتكريس ثقافة المنافسة الإيجابية لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والحيوي، لافتاً إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة ستعمل على جعل الجائزة مصدر إلهام يُحَفز جميع فئات القطاع الزراعي على التميز، من خلال تبني نظم الزراعة الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات، وزيادة الإنتاجية.

ونوه العامري إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للجائزة، بالتزامن مع فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» وذلك لدعم أهداف الجائزة والترويج للمهرجان، ومنها مسابقات لمنتجي التمور وأخرى للأسر المنتجة، إلى جانب مزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، ومسابقات لتحفيز مربي الثروة الحيوانية على اقتناء أفضل السلالات، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي والهيئة لتطوير منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية.

3 فئات

تشمل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» ثلاث فئات، تغطي الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي، وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية. بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني وتشمل فئة العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين (تربية الدجاج اللاحم)، فئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية. أما الفئة الثانية فتم تخصيصها للابتكار الزراعي وتشمل جائزتين، الأولى للشق النباتي والأخرى للشق الحيواني، وأخيراً الفئة الثالثة تم تخصيصها للمزارع التجارية وتشمل جائزتين، إحداهما للإنتاج الحيواني التجاري، والأخرى للنباتي التجاري.

باب الترشيح

أعلنت الهيئة أن فتح باب الترشيح وتسلم طلبات المشاركة سيبدأ اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الرسمي للجائزة. ومن ثم غلق باب المشاركة 31 ديسمبر ليتم البدء بعملية التقييم الفني والميداني وفق المعايير والشروط التي تم وضعها من قبل اللجنة الفنية للجائزة. تليها عملية اعتماد نتائج التقييم والإعلان عن المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية، ليتم تكريم الفائزين خلال حفل ختامي مرموق يحضره عدد من الشخصيات المهمة وبحضور جميع المشتركين خلال شهر مارس 2023.

ويصاحب «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» عدد من الفعاليات والمسابقات والأنشطة الترفيهية تبدأ تزامناً مع فتح باب الترشح للجائزة، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد بالوثبة»، ومن شأن هذه الفعاليات أن تسهم في الترويج للجائزة، فضلاً عن إضفاء المزيد من المتعة على فعاليات المهرجان.

مسابقات

تتضمن مسابقات أفضل منتج من التمور، وأفضل السلالات، ومسابقة الحليب، ومسابقة الأوزان، ومزاداً أسبوعياً للثروة الحيوانية، إلى جانب مسابقات وعروض حية للطبخ بالمنتجات المحلية ومنتجات التمر، وذلك بما يدعم توجهات الحكومة والهيئة في تطوير منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية.