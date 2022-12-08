شرطة أبوظبي تُعزز الشراكة مع 3 مؤسسات وطنية

أبوظبي (وام)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عقود شراكة مع كل من مجموعة «أدنيك»، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وشركة الأفق الملكي، وذلك على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقع العقود مع الشركات الثلاث اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، بحضور حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك».

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات أن توقيع العقود يأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات في دعم الأمن الغذائي والمنتج الوطني وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتوجهات الرامية لقيام مشروعات غذائية وطنية رائدة، ورفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الدولة، في إطار إسهامات المؤسسات و المجتمع بتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.

ولفت إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين شرطة أبوظبي والشركات الوطنية من أجل توفير الاحتياجات الشرطية والأمنية عبر بناء نظام فعال لإدارة العقود والمشتريات، يركز على التوظيف الأمثل والفعال لأفضل البرامج والتقنيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الأمني. لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز علاقاتها مع الشركاء ودعم الشركات الوطنية.