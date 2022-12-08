3 مليارات درهم صفقات «أبوظبي الدولي للأغذية»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اختتمت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض فعاليات الدورة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية التي نظمتها مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأقيمت بالتزامن مع معرض أبوظبي الثامن للتمور بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وفي اليوم الختامي للمعرض، تم توقيع 12 صفقة و5 مذكرات تفاهم بين جهات حكومية وخاصة وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.25 مليار درهم. ليرتفع بذلك إجمالي الصفقات التي تم توقيعها خلال المعرض إلى أكثر من 3.2 مليار درهم توزعت على أكثر من 55 صفقة أبرمتها جهات حكومية وخاصة. كما شهد المعرض توقيع 26 مذكرة تفاهم بين العديد من الجهات في المعرض.

ووقعت وزارة الدفاع 8 صفقات بقيمة تجاوزت 1.2 مليار درهم مع كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية، وشركة الفوعة، وأبوظبي الوطنية للفنادق، وكيلفن لخدمات التموين وإدارة المرافق، وفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، ومركز الإمارات للضيافة، والاتحاد لخدمات التموين، وجمعية القوات المسلحة التعاونية، وشركة اف أند بي، وتدعم صفقات وزارة الدفاع، نمو قطاع صناعة الأطعمة والمشروبات الوطنية، وتشجيع الشركات العاملة في الدولة على توفير المزيد من المنتجات الغذائية من السوق المحلية، بما يسهم في دعم قطاعي التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي المحلي.

كما وقعت شركة سلال صفقة مع شركة رويال لخدمات التموين لتوريد منتجات زراعية طازجة، فيما وقعت شركة الظاهرة صفقة أخرى مع رويال لخدمات التموين. بينما وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 3 مذكرات تفاهم، فيما وقعت غرفة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية.

وسجلت الدورة الأولى حضوراً لافتاً من الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة، حيث شهدت مشاركة أكثر من 445 شركة متخصصة من 41 دولة حول العالم، بما فيها 20 جناحاً وطنياً في فعاليات المعرضين. واستقطب المعرض أكثر من 30 متحدثاً عالمياً بارزاً في 20 جلسة حوارية، ركزت على 3 محاور رئيسة، وهي الأمن الغذائي والاستثمارات والابتكار في إنتاج الغذاء، وبالإضافة إلى الصناعة في مجال الغذاء والمشروبات.

وشهد اليوم الأخير من المعرض الإعلان عن الفائزين بجائزة بطولة الرسم على القهوة العالمية التي تقام لأول مرة على الإطلاق خارج إيطاليا، وتعد من أهم المسابقات الدولية المتخصصة في فن الرسم على القهوة، حيث فاز عن الفئة الخضراء إيفان دي روزا من إيطاليا، والفئة الحمراء منعم أوهاغا من المغرب، والفئة السوداء ميشيل هو من إيطاليا.

كما فاز في بطولة الإمارات الوطنية للقهوة ومنافسات بطولة الذواقة المؤهلة لبطولة فعاليات القهوة العالمية 2022 إبراهيم حمزة الملوحي من مقهى إسبرسيو لاب في المركز الأول، وتلاه بوجا ثاباليا من مطعم آل باترون، وفي المركز الثالث إلتون جونو، من مقهى تايبيكا.