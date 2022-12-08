راشد بن حمدان بن راشد يكرم الفائزين بجائزة التميز والإبداع الهندسي

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، حفل تكريم الفائزين بجائزة «التميز والإبداع الهندسي» الذي أقيم مساء أمس، في مقر ندوة الثقافة والعلوم، وتسلّم جائزة الشخصية الريادية باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تقديراً لإنجازات ومآثر الفقيد، رحمه الله.

حضر حفل تكريم الجائزة في دورتها الأولى المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، والمهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة التحكيم وعدد من كبار المسؤولين والعاملين في المجالات الهندسية على المستويين الفردي والمؤسسي من القطاعين الحكومي والخاص.

كما حضرها المشاركون في الجائزة من أفراد وممثلي الشركات، والجهات الداعمة التي تتضمن دبي الجنوب، ومؤسسة تنظيم وتراخيص المباني التابعة لبلدية دبي، جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، ومجلة جلفكونستركشن، ومجلة كونستركشن بزنس نيوز الشرق الأوسط، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة.

وقال المهندس عبد الله يوسف آل علي: «إن جائزة التميز والإبداع الهندسي التي جاء إطلاقها بناءً على توجيهات من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تهدف إلى مواكبة التطور في المجال الهندسي، وتعزيز ثقافة الإبداع والمبدعين، وتكريمهم والأخذ بيدهم، وفتحِ باب الفرص أمامهم، حتى يساهموا في تحقيق الريادة والتميز في المجالات الهندسية، استكمالاً لبناء الهرم التنموي الذي تشهده الدولة وبنسق متصاعد لا يتوقف».

وأثنى آل علي على جهود جميع المشاركين من مهندسين ومكاتب وشركات ومؤسسات، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت العديد من التصاميم الإبداعية وروائع التخطيطات الهندسة، التي عززت من تنافسية الملفات المشاركة، مهنئاً الفائزين وكل من شارك في فئات الجائزة السبع.

من جانبه، قال المهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي: «إن الجمعية بذلت منذ انطلاقها جهوداً كبيرة من أجل تحقيق رؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله الذي وجّه بإطلاق الجائزة، حيث عملت الجمعية على وضع خريطة طريق واضحة المعالم تضمنت عقد الاجتماعات، وتشكيل لجنة عليا أوضحت الأهداف ووضعت الفئات، بالإضافة إلى اختيار لجنة تحكيم مستقلة، يتمتع أعضاؤها بالمعرفة والخبرة في مختلف المجالات الهندسية، وفقاً لمنظور الكفاءة والقدرة».