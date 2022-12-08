ماجد النعيمي: «خليفة التربوية» تحظى بمكانة علمية مميزة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، رئيس مركز الأرشيف الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يقوم بزيارة رسمية حالياً لمملكة البحرين برئاسة محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم، أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة، وذلك بحضور الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مدير عام صرح الميثاق الوطني، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الزيارة بهدف التعريف بالجائزة في دورتها السادسة عشرة للعام 2022-2023، والتي تضم 10 مجالات على المستويات المحلية والعربية والدولية، من بينها مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وقد تقدم الوفد بالتهنئة لمعالي رئيس مركز الأرشيف الوطني بمناسبة تعيينه في منصبه، وقدموا شرحاً حول الجائزة وأهميتها في تحفيز الميدان التربوي على تقديم أفضل الممارسات على الصعيد التعليمي.