الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون علمي بين جامعتي الإمارات و«محمد بن فهد»

تعاون علمي بين جامعتي الإمارات و«محمد بن فهد»
9 ديسمبر 2022 01:44

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
رئيس الدولة: حريصون على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم

بهدف تحقيق الاستراتيجية البحثية والتعليمية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على بناء شراكات تُعزّز من السمعة الدولية للجامعة، قام الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة بزيارة عمل إلى جامعة الأمير محمد بن فهد في الخبر بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث سبل التعاون البحثي والتعليمي المستقبلي.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد أن التعاون الخليجي والإقليمي يأتي من ضمن الأولويات الرئيسية لجامعة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز المخرجات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات، ما يُساهم في تقديم الحلول الابتكارية والإبداعية لمشاكل المنطقة، وفي تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون جامعة بحثية تقوم على شمولية التعليم، وتُحقّق الاستراتيجيات الوطنية والرؤى والطموحات المستقبلية. 

جامعة الإمارات
الإمارات
السعودية
جامعة محمد بن فهد
آخر الأخبار
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
الرياضي
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
اليوم 09:00
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
عربي ودولي
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
اليوم 08:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©