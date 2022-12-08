تعاون علمي بين جامعتي الإمارات و«محمد بن فهد»

العين (الاتحاد)

بهدف تحقيق الاستراتيجية البحثية والتعليمية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على بناء شراكات تُعزّز من السمعة الدولية للجامعة، قام الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة بزيارة عمل إلى جامعة الأمير محمد بن فهد في الخبر بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث سبل التعاون البحثي والتعليمي المستقبلي.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد أن التعاون الخليجي والإقليمي يأتي من ضمن الأولويات الرئيسية لجامعة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز المخرجات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات، ما يُساهم في تقديم الحلول الابتكارية والإبداعية لمشاكل المنطقة، وفي تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون جامعة بحثية تقوم على شمولية التعليم، وتُحقّق الاستراتيجيات الوطنية والرؤى والطموحات المستقبلية.