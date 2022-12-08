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جامعة العين في المرتبة الـ 15 عربياً والـ 4 إماراتياً

جامعة العين
9 ديسمبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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صُنفت جامعة العين في المرتبة الـ 15 عربياً والرابعة على مستوى دولة الإمارات في أحدث تصنيف للجامعات العربية من قبل مؤسسة التايمز للتعليم العالي (2022)، وهي مؤسسة شهيرة تعنى بتصنيف الجامعات منذ ما يقارب من عقدين من الزمن، وتساعد الجامعات على تحقيق التميز.
وأعرب الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، عن فخره بنتائج التصنيف التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة لأسرة الجامعة، مشيراً إلى أن تقدم الجامعة في التصنيف وحصولها على المرتبة الـ 15 يؤكد حرصها على مواكبة مستجدات التعليم والتحولات السريعة التي تشهدها الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية والعالم، كما يبرهن الأداء المتميز والعمل الجاد والجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي ضمن بيئة متنوعة ومميزة. وأكد أن التصنيف الذي يعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد إنجازاً كبيراً يؤكد سعي الجامعة لتكون جزءاً من تحقيق مستقبل مستدام. وعبّر الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، عن سعادته بالمرتبة المتميزة التي حققتها جامعة العين، خاصة بعد تقدمها من المرتبة الـ 27 في «تصنيف التايمز للجامعات العربية 2021» إلى المرتبة الـ 15 في «تصنيف التايمز للجامعات العربية 2022»، مؤكداً أن جامعة العين حريصة على تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات للمساهمة بشكل فعَال في تنمية المجتمع. ومن الجدير بالذكر، أن منهجية مؤسسة التايمز للتعليم العالي تستند إلى تصنيفات الجامعات العالمية، إلى جانب بعض المقاييس الجديدة التي تم تضمينها لتعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم تصنيف الجامعات بحسب مجموعة مؤشرات مثل التدريس والبحث العلمي والاقتباسات العلمية والنظرة الدولية.

جامعة العين
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