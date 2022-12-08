جامعة زايد ترتقي في مؤشر نشر المعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت جامعة زايد، المؤسسة الرائدة في توفير طرق التعليم العالي المبتكرة، زيادة ملحوظة في مؤشر نشر المعرفة (الاقتباسات) من البحوث العلمية الأكاديمية المنشورة من قبل الأكاديميين والباحثين في الجامعة، بنسبة وصلت لحوالي 13 بالمئة مقارنة بتصنيفات العام الماضي للجامعات العربية، وذلك حسب تقرير نشرته تصنيفات «تايمز للتعليم العالي (THE) للجامعات العالمية المرموقة» للعام 2023. ونوّه الدكتور مايكل ألين، القائم بأعمال نائب مدير جامعة زايد، رئيس الشؤون الأكاديمية، بالجهود المتضافرة التي بذلتها جامعة زايد لزيادة نشر البحوث العلمية خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه التصنيفات شهادة فخر للجامعة وأسرتها، مثنياً على العمل الدؤوب للفيف الباحثين والخبراء فيها. وأضاف د. آلين: «نتطلع دائماً في جامعة زايد لتوسيع القاعدة البحثية من خلال العمل على تأسيس مراكز بحثية جديدة في الجامعة، حيث أعلنت الجامعة مؤخراً عن إنشاء (مركز زاي)، وهو أول مركز أبحاث مختص بتعليم اللغة العربية وطرق تعلّمها، وسوف تساهم هذه المراكز في الانتقال إلى المرحلة التالية في مسار التحول والتطور المنشود بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة». وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف جامعة زايد، والتي تطبّق حالياً استراتيجية تحوّل شاملة بهدف توفير فرص عمل أفضل لخريجيها، ضمن أفضل 61-70 جامعة على المستوى الإقليمي، مع الإشارة إلى أنه اعتباراً من أغسطس 2022، انضم جميع الطلبة المستجدين إلى برامج كلية الدراسات متداخلة التخصصات الجديدة، والتي يتم تدريسها باستخدام أفضل تقنيات التعلم التفاعلي. ويشارك جميع الطلبة كذلك في برنامج (تحدي الشركاء) والذي يوفر للطلبة فرصة للعمل جنباً إلى جنب مع الشركات المحلية والدولية، ما يمنحهم تجربة قيّمة في العالم الواقعي والمطلوبة للنجاح في مساراتهم المهنية.

أعلى المستويات

تتماشى برامج جامعة زايد الرائدة مع رؤية القيادة الرشيدة لمئوية الإمارات 2071 ومشاريع الخمسين التي تركّز على الارتقاء بنظام التعليم كجزء من رؤيتها وأهدافها لإعداد جيل يحمل راية المستقبل في دولة الإمارات، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان مستقبل مشرق وواعد لأجيال الغد، والإسهام في رفع مكانة الدولة لتكون في صدارة الدول التنافسية في العالم.



