12 ديسمبر بدء الامتحانات التعويضية للفصل الأول

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم مواعيد الاختبارات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة مدارس التعليم العام الحكومية من الصف الثالث لغاية الثاني عشر. وتنطلق الاختبارات يوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر وتستمر طوال الأسبوع لغاية 16 منه.

وأشارت المؤسسة في تعميمها إلى الإدارات المدرسية أن مراعاة تطبيق الاختبارات التعويضية على فئات محددة من الطلبة هي المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، أو من صادفتهم مشاكل تقنية خلال فترة الامتحانات الفصلية والذين تمت إضافة بياناتهم في رابط حالات الغياب والخلل التقني من قبل إدارة المدرسة. وأشارت إلى إخطار الطلبة المستهدفين وأولياء أمورهم بالمواعيد، لافتة إلى عدم وجود فرصة بديلة للامتحان التعويضي. ووفقاً للجداول الزمنية، يمتحن طلبة الثاني عشر في مادتي الفيزياء والتربية والإسلامية في 12 ديسمبر، واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في 13 ديسمبر، ومادة الرياضيات في 14 ديسمبر، ومادتي اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية في 15 ديسمبر، وأخيراً مادة الكيمياء للمسار المتقدّم، والأحياء أو الكيمياء للمسار العام في 16 ديسمبر.

وينقسم زمن الاختبار التعويضي إلى فترتين، كل منها تمتد لساعتين تبدأ من الثامنة والنصف لغاية العاشرة والنصف، ومن الساعة الحادية عشرة لغاية الواحدة بعد الظهر.

ويختتم طلبة الثاني عشر في مسارات العام والمتقدّم والنخبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول اليوم الجمعة بمادة الكيمياء أو الأحياء، علماً أن طلبة المسار التطبيقي قد أنهوا الامتحانات الفصلية أمس الخميس بمادة الرياضيات التطبيقية.