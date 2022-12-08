«نقل عجمان» يعتمد موازنة 2023

عجمان (وام)

اعتمدت هيئة النقل عجمان - الموازنة العامة لعام 2023، خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمد عبدالله بن علوان رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة بالندب والمدراء التنفيذيين، تماشياً مع توجيهات القيادة في الإمارة والتي تعكس استراتيجية الهيئة ومواءمتها مع توجهات الإمارة لتحقيق رؤيتها. وجاء اعتماد الموازنة لتواكب التطلعات المستقبلية للهيئة التي تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وتقوم على عدة محاور رئيسة منها تعزيز قطاع المواصلات والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تدعم جودة الحياة، لتلبي احتياجات التنمية بطريقة فاعلة مما ينعكس على سعادة المجتمع.