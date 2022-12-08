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مبادرة لتركيب قطع الترشيد بالمنازل

مبادرة لتركيب قطع الترشيد بالمنازل
9 ديسمبر 2022 01:47

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، مبادرة لتركيب قطع وأدوات الترشيد في عدد من المنازل التي تم اختيارها وبناءً على التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تخصيص 20 مليون درهم لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والماء وفقاً لدراسات الاستهلاك.
وأفاد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأن الهيئة تحرص على نشر الوعي بين أفراد الأسرة تجاه الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أفضل الممارسات العملية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، لخفض معدلات الهدر وتخفيض قيمة الفواتير.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
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