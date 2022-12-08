الإمارات تشارك في اجتماع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

القاهرة (وام)

شارك الدكتور العميد محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، في أعمال المؤتمر السنوي العلمي الدولي الثاني عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التي عقدت بالقاهرة تحت عنوان: التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة - (استدامة النمو في العالم العربي)، تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وبحضور خبراء من عدد من الدول العربية وهي (مصر، الجزائر، السودان، السعودية، ليبيا، سلطنة عُمان، الكويت، العراق، فلسطين).

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض العثمني ورقة عمل حول دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام وتنمية التعليم بشكل خاص.

وقال العثمني: إن العمل لتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة هو جزء من إطار العمل الحكومي وخارطة طريق التنمية التي تجسدها رؤية دولة الإمارات 2071، موضحا أنه ومن أجل الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً حكومياً شاملاً انبثقت عنه لجنة وطنية معنية بأهداف التنمية المستدامة، والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية، تعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة ومشاركة المعلومات وتقديم الدعم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تتعاون اللجنة مع مختلف أصحاب العلاقة المعنيين محلياً ودولياً لتوسيع نطاق الشراكة في تنفيذ أجندة الإمارات 2030. ولفت العثمني إلى أنه في عام 2014 أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الأجندة الوطنية والتي جاءت نتيجة لسلسلة من ورش العمل التي أطلق عليها اسم «مختبرات الرؤية»، والتي حضرها أكثر من 300 مسؤول من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية إضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص والخبراء المختصين، ومن المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية ومؤسسات البحوث.