الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

800 مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة

800 مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة
9 ديسمبر 2022 01:47

آمنة الكتبي (دبي)

استفاد 800 شخص خلال الربع الأخير من العام الجاري، من خدمات العيادات المتنقلة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على 3 مراحل، حيث وفرت للمستفيدين حزمة من الخدمات الميدانية المجانية، وتؤمن العيادات في مركز دبي لأصحاب الهمم حزمة من خدمات الرعاية الصحية المجانية من قبل أطباء واختصاصيين، متضمنة خدمات طب العيون، وخدمة طب الأسنان، والعلامات الحيوية والتغذية، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، في إطار التعاون المشترك بين البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وتستمر العيادات المتنقلة المجهزة بشكل كامل، في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً من قبل الأطباء والمختصين من الجامعة، إضافة إلى طلبة الطب وطلبة الدراسات العليا في طب الأسنان، وبمساندة عدد من المتطوعين المسجلين بالمنصة الوطنية للتطوع (متطوعين. إمارات)، لتنظيم وتسهيل إيصال خدمات العيادات المتنقلة إلى المستهدفين من كل الفئات، وتتضمن الخدمات العلامات الحيوية، طب الأسنان، التغذية الصحية، وأنشطة تعليمية وترفيهية.
وشملت المرحلة الأطفال من فئة التأخر النمائي المسجلين بمركز التدخل المبكر بدبي ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج، تليها محطة أخرى سيتم تنفيذها قريباً تستهدف 200 طفل وتقدم لهم خدمات الرعاية الصحية، مثل العلامات الحيوية، وطب الأسنان، والعيون، والتغذية، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.
واستهدفت المرحلة الثانية من المبادرة 150 شخصاً من كبار المواطنين المسجلين في وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، في مقر «نادي ذخر الاجتماعي» التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وقد تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية لهم من قبل أطباء واختصاصيين متطوعين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم
بايدن: شكراً الإمارات

المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة للعيادات المتنقل، استهدفت 163 طالباً من أصحاب الهمم، حيث توفر لهم حزمة من الخدمات الميدانية المجانية، ويسعى برنامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للعيادات المتنقلة في إطار التعاون مع وزارة تنمية المجتمع إلى توفير خدماته العلاجية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال في إمارة دبي، حيث يقدر عدد المستهدفين خلال الربع الأخير من 2022 بنحو 800 مستفيد من مختلف الفئات.

دبي
الإمارات
العيادات المتنقلة
وزارة تنمية المجتمع
جامعة محمد بن راشد للطب
آخر الأخبار
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
الرياضي
سيلفيستر: «الديوك» و«الأسود الثلاثة» إلى «الترجيحية»
اليوم 09:49
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
الرياضي
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
اليوم 09:00
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
عربي ودولي
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
اليوم 08:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©