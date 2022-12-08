800 مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة

آمنة الكتبي (دبي)

استفاد 800 شخص خلال الربع الأخير من العام الجاري، من خدمات العيادات المتنقلة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على 3 مراحل، حيث وفرت للمستفيدين حزمة من الخدمات الميدانية المجانية، وتؤمن العيادات في مركز دبي لأصحاب الهمم حزمة من خدمات الرعاية الصحية المجانية من قبل أطباء واختصاصيين، متضمنة خدمات طب العيون، وخدمة طب الأسنان، والعلامات الحيوية والتغذية، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، في إطار التعاون المشترك بين البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة التابع لوزارة تنمية المجتمع، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وتستمر العيادات المتنقلة المجهزة بشكل كامل، في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً من قبل الأطباء والمختصين من الجامعة، إضافة إلى طلبة الطب وطلبة الدراسات العليا في طب الأسنان، وبمساندة عدد من المتطوعين المسجلين بالمنصة الوطنية للتطوع (متطوعين. إمارات)، لتنظيم وتسهيل إيصال خدمات العيادات المتنقلة إلى المستهدفين من كل الفئات، وتتضمن الخدمات العلامات الحيوية، طب الأسنان، التغذية الصحية، وأنشطة تعليمية وترفيهية.

وشملت المرحلة الأطفال من فئة التأخر النمائي المسجلين بمركز التدخل المبكر بدبي ضمن الفئات المستهدفة للبرنامج، تليها محطة أخرى سيتم تنفيذها قريباً تستهدف 200 طفل وتقدم لهم خدمات الرعاية الصحية، مثل العلامات الحيوية، وطب الأسنان، والعيون، والتغذية، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

واستهدفت المرحلة الثانية من المبادرة 150 شخصاً من كبار المواطنين المسجلين في وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، في مقر «نادي ذخر الاجتماعي» التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وقد تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية لهم من قبل أطباء واختصاصيين متطوعين.

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة للعيادات المتنقل، استهدفت 163 طالباً من أصحاب الهمم، حيث توفر لهم حزمة من الخدمات الميدانية المجانية، ويسعى برنامج جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للعيادات المتنقلة في إطار التعاون مع وزارة تنمية المجتمع إلى توفير خدماته العلاجية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال في إمارة دبي، حيث يقدر عدد المستهدفين خلال الربع الأخير من 2022 بنحو 800 مستفيد من مختلف الفئات.