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بلدية أبوظبي تكرم المتطوعين

سيف بدر القبيسي لدى تكريم المتطوعين (من المصدر)
9 ديسمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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بحضور سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعدد من المديرين التنفيذيين، ومنتسبي البلدية، نظمت البلدية من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - إدارة عمليات خدمات المجتمع، حفلاً لتكريم مجموعة من المتطوعين من موظفي البلدية وشركائها الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم التطوعية، وتحفيزاً لكافة القائمين على دعم وتعزيز الجهود التطوعية بمختلف مجالاتها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، وضمن إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع.
وتم خلال الحفل، تكريم موظف الجهة التي قدمت ورشاً متميزة في التطوع، بالإضافة إلى تكريم عدد من المتطوعين من موظفي البلدية وأفراد المجتمع، والذين تم تخصيص وقت لكل منهم لعرض جهوده التطوعية والتحدث عنها.
كما تمت استضافة ممثل من مؤسسة الإمارات لعرض الفرص والجهود التطوعية التي يمكن للجمهور الانخراط فيها، والذي أكد بدوره أن العمل التطوعي هو القلب النابض للمجتمع المدني، لذا كانت مؤسسة الإمارات في طليعة العاملين على تنظيم القطاع التطوعي وبناء وتفعيل مبادرات وبرامج مبتكرة لاستقطاب الشباب للمشاركة في العمل التطوعي والعطاء الإنساني في مختلف أنحاء الدولة.
ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لإيجاد بيئة تطوعية كفؤة وتفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة، ونشر الوعي وتشجيع كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم على التطوع ضمن معايير مهنية ثابتة في بيئة آمنة، وذلك لترسيخ المسؤولية المجتمعية واستثمار طاقات الشباب في الأعمال التطوعية، وتحقيق تأثير مجتمعي إيجابي مستدام لخلق شباب واع يشارك في بناء المستقبل.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
سيف بدر القبيسي
التطوع
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