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الإمارات

حملة «الإمارات نظيفة» تجمع 1532 كلجم من النفايات في المليحة

من نشاطات الحملة سابقاً (أرشيفية)
9 ديسمبر 2022 01:45

الشارقة (الاتحاد) 

حطت مجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها بمنطقة الشارقة في ثالثة محطات دورتها الـ 21 من حملة «الإمارات نظيفة»، بعد أن اختتمت بنجاح فعالياتها في إمارتي عجمان والفجيرة، حيث تمكن أكثر من 928 متطوعاً من جمع 1532 كجم من النفايات وتغطية مساحة 5 كيلومترات في منطقة خطم في المليحة، ليصار بعدها إلى فصل النفايات المجمعة وإرسالها إلى المراكز المخصصة للتخلص منها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، فيما قامت شركة بيئة بأخذ النفايات المجمعة إلى محطاتها ليتم التخلص منها بطريقة صحيحة.
الحملة التي تقام هذا العام برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وبدعم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وغيرها من الهيئات الحكومية المحلية، تمكنت لحد الآن من جمع 4712 كجم نفايات من 3 إمارات، بمشاركة 3232 متطوعاً من مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع بصورة عامة.
وقالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس، رئيسة المجموعة في كلمتها الافتتاحية: «إن مجموعة عمل الإمارات للبيئة أثبتت ريادتها في النشاط البيئي والبرامج التعليمية وبرامج التوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا أن نتلقى مشاركة فاعلة هذا العام من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والطلاب والأسر. تهدف المجموعة إلى حشد جهود جميع شرائح المجتمع وإشراك الناس من جميع الخلفيات للعمل معاً من خلال منصة مشتركة لمعالجة قضايا الاستدامة على نطاق واسع».

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في دبي غداً
تستمر الحملة في رحلتها حتى 15 ديسمبر، لتجوب مختلف إمارات الدولة، حيث تصل إلى دبي يوم غد 10 ديسمبر، فيما تحط رحالها في رأس الخيمة يوم 12 ديسمبر الجاري، ومنها إلى أم القيوين يوم 13 ديسمبر الجاري، وتختتم فعالياتها في العاصمة أبوظبي يوم 15 ديسمبر الجاري.

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