«العمل التطوعي» في «نسائية دبي»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، نظمت جمعية النهضة النسائية ممثلة بوحدة التطوع، اللقاء التطوعي «منهجية العمل التطوعي» الذي قدمته سلوى آل رحمة، مستشارة تدريب وتنمية بشرية، وحضر اللقاء مدير مكتب رئيسة جمعية النهضة النسائية، مشرف وحدة التطوع منى السويدي، وعدد من ممثلي الأقسام التطوعية بالجهات الحكومية والفرق التطوعية على مستوى الدولة ومتطوعي جمعية النهضة النسائية، وعدد من الطلبة المهتمين بالعمل التطوعي. تم اللقاء في مجالس أحياء دبي «مجلس الخوانيج»، وبدأ بالسلام الوطني، بعدها رحبت علياء بو عصيبة، منسق علاقات عامة، بالجمعية بالحضور، وتحدثت على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المجال التطوعي، كما أشادت بالمبادرات والبرامج التي تبنتها الدولة في هذا المجال، ومن أبرزها برنامج متطوعي إكسبو 2020. بعد ذلك بدأت المستشارة سلوى آل رحمة اللقاء التطوعي، وتطرقت لمحاور عديدة، وفي مقدمتها استدامة العمل التطوعي والخطة الخمسينية واستشراف المستقبل.

واختتم اللقاء بفتح باب المشاركة والاستفسارات، كما تم طرح مسابقة تحفيزية للحضور حول التطوع، ما ساهم في بث روح التنافس الإيجابي، ما كان له بالغ الأثر في مشاركة وتفاعل الحضور الذين عبروا عن رغبتهم في استمرار هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على المتطوعين، ودورهم البارز في نهضة الوطن والمجتمع.