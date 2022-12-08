اتفاقية بين «الإمارات للمستشارين» وخدمة الأمين

دبي (وام)

وقعت خدمة الأمين مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، وتأتي الاتفاقية بهدف تبادل المعلومات ورفع مستوى مهنة الاستشارات الإدارية، والمساهمة في نشر الوعي لدى جميع فئات المجتمع.

رحب الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، بتوقيع مذكرة التفاهم مع خدمة الأمين والتي تعد نموذجاً مميزاً لتضافر الجهود لرفع الحس الأمني للمجتمع، وإدراج البرامج وورش العمل التوعوية ضمن خطة عمل الجمعية؛ إسهاماً منها في نشر الوعي حول وقاية المجتمع من العوامل التي قد تؤثر على أمنه وسلامته، منوهاً إلى أن المذكرة تضع الإطار العام لتعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث والمدربين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الجمعية تسعى ومنذ انطلاقتها عام 2017 إلى تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز كفاءة المستشارين والمدربين الإداريين والارتقاء بدورهم في ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد المعرفة، ودعم عمليات صنع القرار والارتقاء بالقدرة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة، متمنياً أن يكون هذا التعاون بصمة نوعية في رحلة الجمعية نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من التقدم والتفرد.

وأكد عمر الفلاسي، المشرف العام لخدمة الأمين، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الخدمة والجمعية، لما له من عائد إيجابي في تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الدور الوقائي للمحافظة على الأمن العام، كما يخلق التعاون شراكة دائمة لها عوائد مثمرة، من خلال المساهمة في نشر الوعي الأمني لمختلف أطياف المجتمع من خلال المدربين والاستشاريين في الجمعية، متطلعين إلى التعاون المسهم في جميع الجوانب.