شرطة الفجيرة: حجز 43 مركبة وتحرير 1400 مخالفة مرورية

الفجيرة (الاتحاد)

حجزت القيادة العامة لشرطة الفجيرة 43 مركبة وسجلت عدد 1469 مخالفة مرورية بسبب قيام سائقيها بسلوكيات بعيدة عن مظاهر الاحتفال الحضارية خلال فترة إجازة عيد الاتحاد الـ51، حيث تصل مدة الحجز على المركبات إلى شهرين والغرامة التي تصل إلى 2000 درهم وتسجيل نقاط سوداء على السائقين.

ومن جهته، قال العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، نائب مدير عام العمليات الشرطية، إن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد تتمثل في استخدام «مواد الرش» من قبل السائقين وإدخال زوائد على المركبات تؤثر في الرؤية والسلامة وتزويد المركبات بأنظمة الصوت مما تسبب في الضجيج وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور والقيادة بتهور وزيادة نسبة التلوين وجلوس الركاب على النوافذ والخروج من فتحة سقف المركبة، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأوضح اليماحي أن السائقين الذين تم حجز مركباتهم خالفوا ضوابط تزيين المركبات وقانون السير والمرور على الرغم من التوعية المكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لرفع الوعي المروري من خلال نشر وتوضيح ضوابط تزيين المركبات، بما يعكس ثقافة احترام الأنظمة والقوانين، والحرص على السلامة العامة.